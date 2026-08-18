Exigen justicia por Erick, otra víctima de academias militares

En las inmediaciones del Bunker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) se manifestó Erika Torbellin, madre de Erick Leonardo Terán Torbellin, quien perdió la vida a sus 13 años durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc el 25 de abril de 2025.

A poco más de un año de la muerte de su hijo continúa con la exigencia de justicia a las autoridades capitalinas, a quienes señala de corrupción y malos tratos.

Denunció que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no concluyen las entrevistas con testigos de la muerte del menor.

Reproducir

Asimismo, explicó que se le ha negado en reiteradas ocasiones el acceso a la carpeta de investigación y que incluso se le exigen más de 7 mil pesos por las copias del caso.

“No sé quién esté metiendo mano para que no avance esta carpeta. Yo en especial a la ministerio público de C2 le hago la exigencia de que ya avance en nuestra carpeta”, expresó.

Explicó que si el caso no avanza, buscará entablar comunicación con la fiscal capitalina Bertha Alcalde.

Ve similitudes con el caso de Dafne en Tamaulipas

Erika comentó que logró comunicarse con la madre de Dafne Zapata Quintos, Alejandra Quintos, con quien coincidió en que existen muchas similitudes en las muertes de ambos menores.

“Nos parece sospechoso hasta la misma edad, los mismos maltratos, que los trataban hasta la muerte a niños que fueron muy nobles”, señaló.

Además, explicó que si el caso no avanza, tendrá que tomar otras medidas de protesta.

“A mí no se me olvida, así pasen 10 años yo voy a seguir exigiendo justicia y espero que ya se hagan cargo de esta carpeta y se movilicen porque sino voy a tener que hacer algo más grande”, sentenció.

Erick perdió la vida el 25 de abril de 2025 en circunstancias poco claras, el cuerpo fue entregado a su madre con huellas de violencia y la ropa con restos de tierra.

En ese sentido, las autoridades escolares le aseguraron que se trataba de un caso de insolación. Sin embargo, no se ha concluido la causa del fallecimiento.

Hasta el momento van dos personas detenidas en Morelos por homicidio calificado. Sin embargo, la carpeta de investigación no avanza en la capital del país.