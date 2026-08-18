GAM retira 3,500 vehículos abandonados y refuerza la seguridad pública

Con un saldo de 3 mil 500 automóviles abandonados retirados de la vía pública desde el inicio de la actual administración, el gobierno del alcalde Janecarlo Lozano en la alcaldía Gustavo A. Madero registra un avance significativo en materia de recuperación del espacio público y prevención del delito. La estrategia integral, fundamentada en los artículos 2, 4 y 14 de la Ley de Cultura Cívica y el artículo 35 del Reglamento de Tránsito capitalino, ha impactado de forma directa en el bienestar de 200 mil vecinos de la demarcación.

Las acciones operativas, que dieron comienzo la primera semana de octubre de 2024, buscan erradicar los focos de infección y eliminar puntos de riesgo para la comisión de ilícitos.

El proceso contempla una notificación previa que otorga a los propietarios un plazo de 72 horas para liberar la calle; de no atenderse, las unidades son remitidas a los depósitos vehiculares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A esta cifra se suman 319 vehículos retirados voluntariamente por sus dueños y 23 más que fueron reparados para volver a circular, además de 307 notificaciones adicionales en proceso. “No podemos ser omisos ante estos espacios donde se volvieron un problema de salud para nuestros jóvenes. Estamos recuperando cada espacio que era inseguro, se pondrán lámparas nuevas, cámaras de vigilancia; hoy le estamos denominando seguridad con bienestar social.

La alcaldía se hace cargo para que no haya ninguna calle oscura ni intransitable, que los vecinos nos volvamos cada vez más dueños del espacio público”, enfatizó el alcalde Janecarlo Lozano al detallar el alcance social del programa.

Para recuperar los vehículos trasladados al corralón, los infractores deberán acreditar la propiedad y solventar los adeudos pendientes de tenencias y multas. Asimismo, las autoridades apercibieron que, conforme al artículo 67 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, aquellos automotores que permanezcan 30 días naturales en el depósito sin ser reclamados serán chatarrizados.