Lluvias azotan surponiente y oriente de CDMX; afectan servicio en Línea A

La lluvia con tormenta eléctrica dejó afectaciones en alcaldías del surponiente y oriente de la Ciudad de México, así como en la Línea A del Metro.

Usuarios de redes sociales destacaron la cantidad de rayos que se vieron en la capital.

Para las 20:30 horas, la mayor cantidad de lluvia se había acumulado en la zona de Manantiales Monte Alegre, en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde ya se habían registrado 30 milímetros (mm) de lluvia, equivalentes a 30 litros de agua por metro cuadrado.

Mientras que en San Juan Xalpa, en Iztapalapa, ya eran 16.75 mm.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México había atendido caída de árboles. Especial

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) abatió encharcamientos en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa.

También se registraron encharcamientos en vialidades como Periférico Oriente, Canal de Chalco y Calzada Ignacio Zaragoza, entre otras.

La lluvia provocó reducción de velocidad del servicio en las líneas 5, 8, 9, A y B del Metro.

En la Línea A, la lluvia afectó el sistema eléctrico, por lo que personal del Sistema de Transporte Colectivo realizó una revisión, lo que provocó retrasos de trenes y aglomeraciones en estaciones y convoyes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México había atendido caída de árboles y ramas en alcaldías como Azcapotzalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc, entre otras.

Por la noche, la SGIRPC mantenía la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en la mayoría de las alcaldías de la capital.

Para este miércoles se esperan lluvias de hasta 50 mm, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.