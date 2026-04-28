UNAM emite recomendaciones para cuidar a perritos del calor

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió en sus redes sociales recomendaciones para proteger a los perros de las altas temperaturas. “Las altas temperaturas pueden provocar que tu perro sufra un golpe de calor un padecimiento que puede poner en riesgo su vida”, indicó en una infografía compartida en la cuenta de X @UNAM_MX

Recordó que para los perros no es tan sencillo regular su temperatura.

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“Si jadea más de lo habitual, le cuesta moverse y tiembla: moja su cabeza y tronco. Acudan a un veterinario”, agregó.

Para evitar el golpe de calor se debe mantenerlos en un lugar ventilado y con sombra. Darles acceso libre a agua fresca y limpia. Evitar pasearlos cuando el sol esté en su máximo esplendor.

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No encerrarlos en automóviles o cajuelas. No ponerles zapatos porque ellos sudan a través de los cojines de sus patas y si se obstruyen se evita que regulen su temperatura.

“No se recomienda cortarles el pelo. Es un regulador térmico y no permite que reciban directamente los rayos del sol”, indicó la UNAM.

*bb