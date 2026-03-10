Buscan récord Guinness con clase masiva de futbol en el Zócalo de la CDMX

Unos diez mil asistentes esperan en la clase masiva de futbol que se realizará en el Zócalo el próximo domingo para tratar de imponer un récord Guinness.

Vamos a convertir el Zócalo en la cancha más grande del mundo”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El récord para la clase más grande de futbol lo ostenta Seattle, Estados Unidos, con la participación de mil 038 personas.

Para acudir a la clase, los interesados tendrán que ir a dos entrenamientos que habrá en sedes de las Utopías o de las alcaldías.

Posteriormente recibirán un código de inscripción, el cual será personal e intransferible, mismo que tiene que ser ingresado a la página de registro del Instituto del Deporte de la ciudad.

El documento debe imprimirse y firmarse para que los inscritos puedan recoger sus kits de participación, los cuales contienen número y chip.

En conferencia de prensa, Brugada realizó una invitación a todos los habitantes de la ciudad a participar y hacer historia en este acto de promoción deportiva, el cual está previsto que cuente con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheimbaum.

Pensamos que el deporte construye paz, el deporte construye comunidad, el deporte transforma y mejora la salud y también el deporte genera endorfinas que nos hacen sentir alegres y felices, así que yo los convoco, a todos los capitalinos y capitalinas, a que vengan este próximo domingo”, afirmó.

ABRIERON TRÁMITE PARA PLACAS DEL MUNDIAL

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó a partir de ayer los enlaces de internet para tramitar las placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol.

Esto aplica para vehículos nuevos, usados de la ciudad de México y foráneos.

Las placas conmemorativas tendrán un costo de mil 500 pesos.

En una primera etapa se tramitarán 60 mil juegos, pero las autoridades indicaron que se podría aumentar el tiraje.

La semana pasada, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México emitió los lineamientos de operación para el otorgamiento de las placas.

cva*