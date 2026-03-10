Trabajador rescatado tras colapso en la colonia Tránsito permanece hospitalizado

Ángel Miranda, de 52 años y oriundo del Estado de México, fue rescatado del colapso de la colonia Tránsito y llevado al hospital Rubén Leñero.

En entrevista con Excélsior, Daniel Miranda, hermano del herido y quien también se encontraba en el sitio del siniestro, señaló anoche que su consanguíneo se encontraba consciente y en espera del resultado de una tomografía que le realizaron por un golpe en la cabeza.

Daniel, hermano de Ángel, trabajador herido. Foto: Rodolfo Dorantes, Héctor López y Especial

La verdad, sigue delicado, bastante; trae demasiados golpes, trae lesiones fuertes. Consciente, gracias a Dios; vivo, vivo, que es lo que cuenta. Ahora estamos en espera; se le hicieron estudios, valoraciones médicas, tomografías, estamos en espera que nos digan los resultados”, dijo.

Como le dieron demasiados golpes, tiene demasiado golpeado... costillas, la cabeza, trae una lesión muy fuerte, sus dientes (...) Ahorita están checando las costillas, viene muy inflamado”.

Ambos se dedican a la construcción desde hace 20 años. Ángel, principalmente al manejo de maquinaria pesada.

Daniel cree que su hermano precisamente estaba en una maquinaria al momento del colapso y eso habría sido lo que le salvó la vida, pero añadió que por el golpe en la cabeza Ángel no podía recordar cómo sucedido todo.

Al preguntarle si la empresa responsable de llevar a cabo la demolición del edificio se había acercado a las víctimas dijo que aún no.

No, de hecho no. No se han acercado. Estamos en espera a que vengan, que den la cara y nos digan cómo empieza, cómo queda”, dijo el hombre quien esta vez no estaba trabajando en el mismo proyecto que su hermano, como sí ha sucedido en otras ocasiones.

-Iván Mejía

UN MUERTO Y HERIDOS, EL SALDO

Tres losas de un edificio en demolición ubicado en el predio calzada San Antonio Abad 124 se colapsaron y dejaron atrapados a cuatro trabajadores.

De ellos, uno logró salir y fue hospitalizado, dos seguían atrapados al cierre de la edición impresa y uno murió y su cuerpo fue rescatado.

Se trata de un inmueble con más de 40 años de antigüedad dañado desde los sismos del 19S en 1985 y 2017.

Se oyó un estruendo y luego toda la calzada se llenó de polvo”, dijo Karina, una comerciante del lugar.

El siniestro de San Antonio Abad sucedió cerca de las 14:00 horas de ayer.

Alrededor de 57 trabajadores de la construcción estaban en el predio cuando ocurrió el siniestro, pero la mayoría pudo salir por su propio pie.

Sólo faltaban cuatro trabajadores que habían quedado atrapados.

Uno de ellos fue rescatado casi inmediatamente por los cuerpos de emergencia y trasladado al hospital inmovilizado y en camilla.

Durante toda la tarde las autoridades buscaron a otros tres trabajadores, quienes habían quedado entre los escombros.

Cerca de las 18:00 horas fue localizado sin vida uno de ellos y seguía la búsqueda de los otros dos, reportó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también acudió al sitio de la emergencia.

Indicó que se trataba de una obra privada y descartó que las excavaciones y vibraciones por la construcción del Parque Elevado que se realiza frente al inmueble hayan contribuido al colapso.

Vecinos de la zona temen que esas obras, que se realizan de cara al Mundial de Futbol, estén afectando a los edificios contiguos.

Están excavando y colocando pilotes y el golpeteo constante para meter los pilotes nadie nos ha dicho qué daños le puede ocasionar a nuestros edificios”, dijo Ernesto, un vecino de la zona.

El edificio donde colapsaron tres niveles fue alguna vez de oficinas, pero tenía años abandonado porque sufrió daños en el terremoto de 1985 y luego por el sismo del 19 de septiembre de 2017, de acuerdo con Urzúa.

La demolición del inmueble se realizaba por un acuerdo de facilidades administrativas de la Comisión de Reconstrucción, como parte del proceso de reconstrucción de la ciudad después del 19S, indicó Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc.

La empresa Demet era la responsable de los trabajos de demolición, agregó Urzúa.

Agregó que se realizaría una revisión para investigar si los permisos estaban al corriente.

Presuntamente, en el sitio se desarrollará un proyecto inmobiliario con hotel y zonas comerciales.

-Con información de Rodolfo Dorantes

-cva