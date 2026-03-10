Recuperan cuerpo de segundo trabajador en edificio que colapsó en San Antonio Abad

Los Bomberos de la Ciudad de México recuperaron durante la madrugada de este 10 de marzo de 2026 el segundo cuerpo de un trabajador que permanecía sepultado tras el colapso de un edificio en demolición en la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. Las labores de rescate continúan debido a que aún se busca a otra persona desaparecida bajo los escombros.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que el hallazgo ocurrió a las 05:17 horas, luego de intensas maniobras de búsqueda realizadas durante toda la noche.

El funcionario informó que el cuerpo fue puesto a disposición de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes se encargarán de las diligencias correspondientes para la identificación y las investigaciones del accidente.

Perro rescatista “Togo” permitió localizar el cuerpo

Horas antes del rescate, el binomio canino integrado por el perro rescatista “Togo” realizó un marcaje positivo en la zona del derrumbe, lo que permitió ubicar restos humanos aproximadamente a un metro de profundidad.

De acuerdo con Pérez Cova, tras el señalamiento del animal rescatista se intensificaron los trabajos de remoción controlada de escombros. Los equipos de emergencia realizaron cortes en trabes y losas de concreto para generar un acceso vertical al punto detectado por el perro.

Las maniobras se llevaron a cabo con equipo especializado de rescate urbano, debido a que la estructura del inmueble permanece altamente inestable.

El colapso del inmueble ocurrió alrededor de las 14:00 horas del lunes, cuando el edificio —ubicado a pocos metros de la estación Metro San Antonio Abad del Sistema de Transporte Colectivo Metro— se encontraba en proceso de demolición.

Según los reportes oficiales, 57 trabajadores laboraban en la obra, aunque solo 13 estaban dentro del edificio al momento del desplome.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que el hallazgo del cuerpo ocurrió a las 05:17 horas. X

Del total de trabajadores presentes en la zona del derrumbe:

53 personas lograron salir ilesas, cuatro quedaron atrapadas bajo los escombros, un trabajador fue rescatado con vida, dos han sido localizados sin vida, y uno continúa desaparecido.

El primer cuerpo fue recuperado horas después del accidente durante las primeras labores de rescate.

Trabajador rescatado permanece hospitalizado

Uno de los trabajadores atrapados, Ángel Miranda, de 42 años, fue localizado con vida entre los escombros y trasladado al Hospital Rubén Leñero.

De acuerdo con su familia, el hombre se encuentra estable, aunque presenta diversas lesiones y un fuerte golpe en la cabeza, por lo que permanece bajo observación médica. Médicos del hospital le realizaron estudios de tomografía para descartar complicaciones neurológicas.

Tras el derrumbe, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, acudió al lugar y explicó que al menos tres niveles del edificio colapsaron, provocando el atrapamiento de trabajadores.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa Venegas, informó que en el operativo participan elementos del Ejército, la Marina, bomberos y brigadas especializadas de rescate.

Debido al riesgo estructural, las autoridades decidieron no utilizar maquinaria pesada durante la búsqueda. En su lugar, trabajan dos brigadas de 12 rescatistas, con el objetivo de evitar sobrecargar las estructuras dañadas.

Un edificio marcado por daños desde el sismo de 1985

De acuerdo con autoridades capitalinas, el inmueble presentaba daños estructurales desde el devastador Terremoto de México de 1985, por lo que había sido catalogado como edificio de alto riesgo.

Por esta razón, una empresa privada realizaba trabajos de demolición controlada, proceso durante el cual ocurrió el derrumbe.

En el sitio permanecen losas fracturadas, columnas debilitadas y varillas expuestas, condiciones que han obligado a que las labores de rescate se realicen de forma manual y con extrema precaución.

Continúa la búsqueda de un trabajador desaparecido

Hasta la mañana de este martes, equipos de emergencia mantienen el operativo para localizar al último trabajador que permanece desaparecido bajo los escombros.

Las autoridades de Protección Civil y Bomberos señalaron que no se detendrán las labores hasta descartar completamente la presencia de más víctimas en la zona del colapso.

El incidente dejó dos trabajadores fallecidos, uno rescatado con vida y hospitalizado, y un trabajador aún desaparecido. El edificio estaba en demolición y tenía antecedentes de daño estructural desde 1985, lo que lo mantenía catalogado como inmueble de alto riesgo.

asc