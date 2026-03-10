Asaltante roba a siete comensales en 20 segundos en restaurante de Lomas de Chapultepec

En 20 segundos, un sujeto armado asaltó al menos a siete comensales en un establecimiento mercantil de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El sujeto saca una pistola y se dirige a una mesa donde hay dos mujeres y dos hombres, los amenaza y les quita pertenencias. Una de ellas entra en aparente shock y se encorva, como tratando de evadir el riesgo, pero uno de sus acompañantes le quita un objeto que no alcanza a identificarse y se lo entrega al asaltante.

Todo fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento el sábado pasado y difundido a través de redes sociales.

Después, el delincuente amedrenta a los comensales de otra mesa, dos mujeres y un hombre, quienes intentaron huir, pero fueron intimidados.

De acuerdo con el video, los hechos sucedieron a las 18:36 horas en la terraza del sitio, mientras en la acera pasan transeúntes y en la avenida vehículos, siguiendo su tránsito cotidiano.

Más tarde salen dos empleadas del restaurante y se dirigen a los comensales afectados, mientras que la víctima en shock continúa visiblemente conmocionada.

Este tipo se dedica a asaltar comensales en zonas comerciales de Lomas de Chapultepec”, publicó la cuenta Vecinos Unidos Lomas junto con el video de los hechos.

La SSC CDMX dio a conocer al cierre de la edición impresa que “tomó conocimiento del asalto ocurrido el 7 de marzo a un grupo de comensales en un restaurante ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde, de acuerdo con uno de los afectados, un hombre se les acercó y los despojó de sus pertenencias”.

Personal de la @SSC_CDMX tomó conocimiento del asalto ocurrido el 7 de marzo a un grupo de comensales en un restaurante ubicado en la colonia #LomasDeChapultepec, de la alcaldía @AlcaldiaMHMx, donde de acuerdo con uno de los afectados, un hombre se les acercó y los despojó de sus… pic.twitter.com/1CAtZOveTd — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 10, 2026

DETIENEN A DOS EN TLALPAN

Elementos policiacos detuvieron en la alcaldía Tlalpan a Ronny Antonio “N”, alias El Ronny, de 34 años, señalado como probable líder de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación mediante el modus operandi conocido como La patrona, que operaba en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. En la acción también fue detenida Jhorianna Klismar “N”, de 27 años; ambos ciudadanos venezolanos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la detención ocurrió durante labores de vigilancia en la carretera México–Cuernavaca y la calle Rinconada Paseo de San Juan, en el pueblo de San Andrés Totoltepec, donde los oficiales ubicaron un vehículo blanco al que se le daba seguimiento por su posible relación con un robo a vivienda.

Al aproximarse al automóvil, los policías observaron que un hombre y una mujer manipulaban varias bolsas de forma inusual, por lo que les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección les aseguraron 155 bolsitas con mariguana, 20 paquetes con la misma droga, 91 dosis de cocaína en piedra, un arma de fuego con diez cartuchos útiles, una caja con 50 cartuchos más y un teléfono celular, además del vehículo en el que se trasladaban.

De acuerdo con la investigación, El Ronny también estaría involucrado con la venta y distribución de armas de fuego y narcóticos en la zona.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

cva