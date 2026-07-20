Más de 2 mil viviendas podrían ser reubicadas en Hidalgo tras daños por la vaguada monzónica

Un total de 2 mil 866 viviendas afectadas por la vaguada monzónica registrada en octubre de 2025 fueron identificadas en Hidalgo como parte del censo realizado por autoridades federales, estatales y municipales.

De ese universo, alrededor de 2 mil 390 inmuebles podrían cumplir con los requisitos para integrarse al programa federal de relocalización.

Durante una conferencia de prensa, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Hidalgo, Julio Manuel Valera Piedra, informó que el proceso de evaluación permitió determinar que 23 municipios de las regiones Huasteca, Sierra Alta, Sierra Gorda y Otomí-Tepehua presentan condiciones que hacen necesaria la reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo.

El expriista explicó que, una vez concluida la etapa de atención por la emergencia, brigadas integradas por geólogos, topógrafos, ingenieros y personal de Protección Civil realizaron estudios técnicos para delimitar las áreas con riesgo y definir qué viviendas pueden ser consideradas para el programa de relocalización.

El expresidente estatal del PRI precisó que el padrón de viviendas afectadas se integró mediante un levantamiento de información efectuado por los tres órdenes de gobierno, aunque aclaró que la cifra de inmuebles susceptibles de ser reubicados es preliminar y estará sujeta a la revisión del cumplimiento de los criterios normativos.

Entre los principales retos del programa, señaló, se encuentra la disponibilidad de terrenos seguros para la construcción de nuevas viviendas, especialmente en regiones montañosas donde el suelo apto es limitado.

Como alternativa, también se contempla apoyar a familias que dispongan de predios propios fuera de zonas de riesgo, mediante esquemas de la Comisión Nacional de Vivienda.

Además, anunció que durante la última semana de julio iniciarán asambleas informativas en los municipios involucrados para recibir documentación y orientar a las personas que ya cuentan con una notificación oficial de relocalización emitida por Protección Civil.