TJA y Coyoacán firman convenio para acercar soluciones a vecinos

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México y la alcaldía Coyoacán firmaron un convenio, con el objetivo de construir canales reales de atención directa para la ciudadanía, optimizar recursos, capacitar a servidores públicos y generar orientación jurídica oportuna.

El convenio lo firmaron el titular del tribunal, el magistrado presidente, Andrés Aguilera Martínez y El alcalde, Giovani Gutiérrez Aguilar.

“En Coyoacán la exigencia es clara: no sólo resolver controversias administrativas, sino prevenirlas y garantizar que cada persona conozca y pueda defender sus derechos”, expuso el magistrado.

En el evento, al que asistieron los 11 integrantes de la Sala Superior y los 15 magistrados que componen las salas ordinarias, el magistrado presidente Aguilera Martínez añadió que: “Acercar la justicia administrativa al pueblo significa derribar barreras. Significa que una persona no tenga que recorrer grandes distancias, enfrentar trámites incomprensibles o sentir que el sistema está diseñado solo para expertos”.

También dijo que “la justicia que no se conoce, no se ejerce. La justicia que no se acerca, se debilita. La justicia que no se coordina, se fragmenta. Hoy apostamos, por lo contrario: por una justicia cercana, clara y coordinada”.

Mientras que el alcalde Gutiérrez expresó: “no podemos ser justos sin antes tener educación, valores y principios, eso hace que nosotros podamos distinguir entre el bien y el mal; como servidores públicos, en el quehacer administrativo en esta gran estructura que fuimos beneficiados del voto y la confianza de los ciudadanos, no podemos faltarles al respeto”.

Algunas de las acciones que se desprenden del convenio son:

La "Ruta Violeta" para que el Tribunal participe con stands de difusión sobre trámites y servicios

Jornadas de estudio y capacitación conjunta para el personal de ambas instituciones

Generación de canales de atención directa

Distribución de publicaciones para que los ciudadanos conozcan sus derechos y cómo defenderlos

El convenio tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027, pero podría renovarse de manera indefinida.

*DRR*