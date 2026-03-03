Capturan a célula criminal dedicada al robo de vehículos en Naucalpan

En Naucalpan, Estado de México, fueron detenidas tres personas que formarían una célula delictiva dedicada al robo de automóviles en esa zona de la entidad, su captura se logró después de amenazar a una persona que iba a bordo de un vehículo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) precisó que los detenidos fueron dos hombres y a una mujer, quienes viajaban a bordo de dos motocicletas.

“Mientras policías estatales realizaban acciones de vigilancia y prevención, sobre calles de la colonia Santa María Nativitas, una persona solicitó que detuvieran la marcha y les informó que momentos antes los sospechosos a bordo de un par de motocicletas le apuntaron a su ventanilla con una pistola con la intención de despojarlo de su automóvil, acto que no se logró consumar”.

Con las características que proporcionó el afectado, los agentes implementaron un operativo para dar con el paradero de los agresores, los cuales fueron ubicados en las inmediaciones de donde se intentó cometer el robo.

Aseguran réplica de arma

Una vez que los tuvieron a la vista, por medio de comandos verbales les pidieron detener la marcha, también les informaron que les realizarían una revisión conforme a lo establecido en sus protocolos policíacos.

“Al finalizar la revisión, decomisaron una réplica de arma de fuego; en consecuencia, por los hechos y a petición de la parte afectada los uniformados detuvieron a Daniela “N” de 25 años, Adrián “N” de 26 años y a Ignacio “N” de 28 años de edad”.

Las tres personas detenidas y todos los elementos asegurados fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos podrían formar parte de una banda delictiva que se dedica al robo de vehículos con violencia y al parecer estarían relacionados con diversos hurtos que se han registrado en el municipio, por lo que las indagatorias continuarán”.

