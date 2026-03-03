Iztapalapa se seca durante administración de Aleida Alavez

La alcaldía Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez, sigue incrementando su padecimiento por una crisis estructural de agua marcada por un desabasto crónico.

Los tandeos se presentan como suministro intermitente, baja presión y mala calidad del líquido en cuanto a olor y color desagradables, afectando a decenas de colonias.

Y es que apenas vecinos de la colonia San Sebastián Tecoloxitla, bloquearon Eje 6 Sur al cruce con avenida México, para exigir el restablecimiento del suministro de agua por la red, luego de que, denunciaron, llevan al menos un mes sin servicio, sin que las autoridades los atiendan.

Hay colonos que denuncian que la falta del vital líquido ha complicado actividades básicas. Rechazan que la dotación se mantenga por tandeo y acusan que el abasto mediante pipas no resuelve el problema, pues en algunos casos se recurre a unidades particulares que llegan a cobrar entre dos mil y tres mil pesos por el suministro.

Poca calidad en el agua

Además, vecinos de la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa denuncian que el agua potable que reciben presenta turbidez, sedimentos, mal olor y una apariencia grasosa, situación que ha persistido por meses y ha generado preocupación por posibles riesgos a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Todo esto ha generado preocupación ante la posibilidad de enfermedades gastrointestinales, irritaciones en la piel y afectaciones a largo plazo, especialmente en niños y adultos mayores.

Grandes hundimientos

La sobreexplotación en la alcaldía ha provocado un desequilibrio en el subsuelo, donde las arcillas que lo componen se secan y colapsan, generando hundimientos que en algunas zonas que pueden alcanzar entre 25 y 30 centímetros anuales.

Esta condición ha derivado en la apertura de grietas significativas, incluso especialistas en diferentes ocasiones han reiterado que además de provocar hundimientos, la sobreexplotación compromete la infraestructura urbana y la seguridad de quienes habitan en esas zonas de la Ciudad de México.

La desastrosa gestión de Aleida Alavez, al frente de los iztapalapenses ha provocado hasta el momento desabasto de agua, inundaciones por fugas y además confrontaciones entre vecinos.

*DRR*