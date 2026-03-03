Metrobús atropella a mujer de la tercera edad en Benito Juárez

Una mujer de la tercera edad fue atropellada por una unidad del Metrobús en calles de la alcaldía Benito Juárez.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:50 horas, cerca de la estación Miguel Laurent, de Línea 3, ubicada en avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

El Metrobús informó que, de acuerdo con las cámaras de la unidad, presuntamente el autobús circulaba sobre su carril confinado con semáforo en verde, cuando una persona cruzó corriendo la avenida sin percatarse del paso de la unidad, lo que provocó un impacto.

"De inmediato el operador detuvo la marcha para dar aviso al Centro de Control desde donde se solicitaron los servicios de emergencia para valorar a la persona impactada", indicó el MB en una tarjeta informativa; sin embargo, no dio detalles sobre el estado de salud de la herida.

Agregó que no se reportaron lesionados a bordo de la unidad y que la unidad fue desalojada y se mantuvo en sitio, "en tanto se realizaron las labores correspondientes".

*DRR*