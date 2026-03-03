Aumenta envío de agua del Cutzamala a CDMX y Edomex hasta junio

Con el fin de enfrentar la parte más crítica de la temporada de estiaje, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) acordaron incrementar el envío de agua a la región.

El bombeo aumentó desde el pasado miércoles 25 de febrero, de 13.900 metros cúbicos por segundo a un promedio de 15.200 metros cúbicos por segundo, equivalente a 9.3 por ciento.

A la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), llegan alrededor de 9.170 metros cúbicos por segundo y a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 6.03 metros cúbicos por segundo.

Aumento de envío de agua hasta junio

Agua en el Cutzamala. Ernesto Méndez.

En entrevista con Excélsior, Citlalli Peraza, directora general del OCAVM, adelantó que este gasto programado se mantendrá hasta el próximo 31 de junio.

Destacó que el alza al suministro no modifica el pronóstico de un abasto garantizado a dos años para cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la CDMX y 15 municipios del Edomex.

Almacenamiento en el Cutzamala

Agua en el Cutzamala. Especial

La ingeniera Citlalli Peraza, subrayó que actualmente el Sistema Cutzamala cuenta con 82.64 por ciento de llenado, para un total de 646.7 millones de metros cúbicos de agua disponible, que sigue siendo el mejor almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas.

Agregó que la Presa Valle de Bravo tiene 87.95 por ciento de llenado; la Presa Villa Victoria 79.59 por ciento y la Presa El Bosque 75.23 por ciento.

¿Qué es la temporada de estiaje?

La temporada de estiaje es el periodo del año en el que disminuyen de forma considerable las lluvias y, como consecuencia, bajan los niveles de ríos, presas, lagos y mantos acuíferos. En México suele presentarse principalmente entre febrero y mayo, antes del inicio formal de la temporada de lluvias.

Durante el estiaje:

Se reduce la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.

Aumenta el riesgo de sequías e incendios forestales.

Se incrementa la presión sobre presas y sistemas de abastecimiento.

Pueden registrarse cortes o tandeos de agua en algunas zonas.

En ciudades grandes, como en el Valle de México, el estiaje agrava problemas estructurales como la sobreexplotación de acuíferos y las fugas en la red hidráulica.

¿Por qué es importante ahorrar agua en estiaje?

Garantiza el abasto para hospitales, escuelas y servicios esenciales.

Reduce el riesgo de desabasto en colonias con menor presión de agua.

Disminuye la extracción excesiva de acuíferos.

Contribuye a enfrentar periodos de sequía prolongada asociados al cambio climático.

