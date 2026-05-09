Mamás cada vez influyen más en la compra de vivienda

Las madres cada vez cobran mayor relevancia en el mercado inmobiliario debido al papel como principales tomadoras de decisión en la elección del hogar.

Actualmente, son ellas quienes, en muchos casos, definen variables clave como la ubicación, la seguridad, la funcionalidad de los espacios y la cercanía a servicios esenciales de una vivienda.

¿Por qué el Día de las Madres no se celebra el mismo día en todo el mundo? Canva

Mujeres, jefas de familia

“Su influencia no solo responde a una lógica económica, sino a una visión integral del bienestar familiar”, consideró la firma inmobiliaria University Tower en un comunicado.

En el marco del Día de las Madres la firma compartió datos como que el 33 por ciento de los hogares tienen jefatura femenina.

Imagen generada con IA

"Una cifra que ha ido en aumento en las últimas décadas. A ello se suma que, incluso en hogares con doble ingreso, las mujeres, y particularmente las madres, suelen tener un rol decisivo en aspectos relacionados con la vida cotidiana, como la elección de la vivienda”, agregó.

Este cambio responde también a una transformación en las dinámicas familiares y urbanas.

Hoy, las madres buscan más que un inmueble: buscan un entorno que haga la vida de su familia más práctica, cómoda y tranquila, agregó en su comunicado.

¿Cómo elegir un hogar?

En ese contexto es posible identificar algunos de los criterios que están marcando sus decisiones al momento de elegir un hogar.

Día de las Madres: canciones para dedicar a las mamás el 10 de mayo Canva

“Entre los principales destacan: la cercanía a servicios clave como escuelas, hospitales y centros de trabajo; la preferencia por espacios funcionales que optimicen la dinámica diaria, más allá del tamaño; la búsqueda de traslados más cortos, entornos seguros, tanto en lo estructural como en lo comunitario; así como amenidades que realmente aporten valor al día a día, como áreas comunes bien diseñadas o espacios que fomenten la convivencia”, señaló.

Ingrid Acebo, directora de Proyecto de University Tower, consideró que las madres están participando de manera más activa en decisiones inmobiliarias.

“Hoy vemos un cambio claro en la forma en la que se toman decisiones inmobiliarias. Las madres están participando de manera mucho más activa y estratégica, priorizando elementos que impactan directamente en la calidad de vida de sus familias. Se trata de construir un entorno que acompañe su dinámica diaria”, dijo.

Este nuevo perfil también está influyendo en la forma en que se diseñan y desarrollan los proyectos residenciales.

La demanda por espacios mejor conectados, seguros y funcionales está marcando la pauta en zonas urbanas de alta densidad, donde la verticalidad se convierte en una solución eficiente para integrar distintos aspectos de la vida cotidiana en un solo lugar.

Los desarrollos ubicados en corredores clave como Paseo de la Reforma buscan ofrecer cercanía, conectividad y acceso a servicios en un mismo entorno.

“En ciudades como la Ciudad de México, donde los tiempos de traslado pueden superar fácilmente las dos horas diarias, la ubicación ha dejado de ser un atributo aspiracional para convertirse en una necesidad estratégica, especialmente para las madres que equilibran múltiples responsabilidades”, acotó.

Elegir una vivienda no es sólo una decisión financiera, sino una elección ligada a la forma en la que se quiere vivir. Y en esa elección, la voz de las madres está marcando el rumbo, agregó.

“Entender que hoy las madres son quienes definen gran parte de las decisiones del hogar también implica diseñar espacios pensando en ellas: en su necesidad de seguridad, de cercanía, de practicidad y de bienestar cotidiano”, agregó Acebo.

*bb