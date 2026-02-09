Se espera una derrama económica de más de 6 mil 300 mdp por el 14 de febrero en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que las celebraciones del Día del Amor y la Amistad 2026 generarán una derrama económica de 6 mil 358 millones de pesos en la capital.

Esta cifra representa un incremento del 2.5 por ciento real respecto a las cifras registradas en 2025, consolidando al 14 de febrero como la fecha comercial más relevante del primer trimestre para el sector comercio y servicios de la metrópoli", indicó en un comunicado.

Agregó que los capitalinos gastarán entre 950 y mil 800 pesos en obsequios y experiencias. Los giros con mayor dinamismo serán los restaurantes, cines, teatros, ropa y calzado, perfumería, joyería y accesorios.

Otro de los sectores más beneficiados será el hotelero, el cual presentará una ocupación del 85 por ciento.

La madurez del mercado digital y la diversificación de la oferta en 2026 han permitido que los comercios locales se adapten mejor a las necesidades de los jóvenes consumidores, quienes este año priorizan eventos para redes sociales y cenas temáticas”, dijo Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX.

Por último, el organismo enlistó varias recomendaciones para hacer un consumo planeado e informado y no caer en endeudamiento o gasto impulsivo.

Recomendaciones:

Definir un presupuesto.

Evitar gastos no previstos.

Acudir a establecimientos formales.

Favorecer negocios locales.

Si se opta por experiencias (comidas, cenas), hacerlo con planeación.

Verificar derechos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Comparar opciones y priorizar detalles significativos dentro de las posibilidades.

