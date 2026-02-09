La FGJ inició programa para liberar vías de autos asegurados

Como respuesta a la saturación de las vialidades y tras años de parálisis administrativa, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) puso en marcha un programa piloto para retirar los vehículos asegurados que obstruyen las inmediaciones de las coordinaciones territoriales.

El plan, que busca liberar el espacio público y mitigar focos de insalubridad, ha comenzado sus operaciones en las alcaldías de Coyoacán y Milpa Alta, donde unidades vinculadas a carpetas de investigación están siendo trasladadas a depósitos especializados, señalaron servidores públicos de la institución a Excélsior.

En un recorrido realizado en la agencia del Ministerio Público Mil-2, ubicada en San Antonio Tecómitl, se contabilizaron 28 vehículos asegurados; algunos de ellos pertenecen a investigaciones iniciadas desde 2020 por delitos como portación de arma de fuego o lesiones por accidente de tránsito.

En contraste, en la otra coordinación de la demarcación, Mil-1, solo se observó un auto con sellos de investigación estacionado en las inmediaciones.

Al recorrer las coordinaciones territoriales de Coyoacán, no se observaron vehículos asegurados.

Fuentes indicaron que esta zona ya cuenta con un depósito vehicular cuyo espacio es una concesión del Gobierno de la Ciudad de México, lo que ha facilitado la limpieza de las calles.

Mientras que en la agencia COY-1, ubicada en la colonia Romero de Terreros, la limpieza es notable.

“La verdad es algo bueno, porque esos autos que antes había, atraían vagabundos y suciedad y ratas”, señaló Rogelio, quien vive en la calle Tecualiapan.

Este mismo panorama se observó en las coordinaciones de Cuauhtémoc y en la Fiscalía de Homicidios en Azcapotzalco, donde sólo había tres vehículos asegurados.

“No, antes había un buen, pero apenas a finales de año se empezaron llevar los autos. Y la verdad es algo bueno, muchos años estuvieron ahí estacionados y no hacían nada por quitarlos”, señaló Ana, quien tiene un puesto de comercio informal en inmediaciones de la Fiscalía de Homicidios.

Sin embargo, el rezago persiste en otros puntos. En la coordinación Territorial VC-2, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, en Venustiano Carranza, se contabilizaron 15 vehículos estacionados afuera del MP.

La mayoría corresponden a investigaciones de 2025, aunque otros no tenían datos visibles; incluso, uno de los autos era utilizado por una persona en situación vulnerable como refugio.

El 2 de febrero, este medio publicó que la FGJ asegura, en promedio, 13 vehículos al día derivado de órdenes judiciales o detenciones.

Las estadísticas de enero a diciembre de 2025 muestran que se aseguraron cuatro mil 781 vehículos, lo que representa un incremento de 18% respecto a los cuatro mil 01 de 2024.

Este repunte, sumado a que las unidades tardan años en ser chatarrizadas o devueltas por las indagatorias, mantiene los depósitos vehiculares al límite de su capacidad.