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Tras volcadura en Periférico, MC pide proteger a brigadas de limpia de Sobse

El pasado lunes se registró un fuerte accidente en el Segundo Piso del Periférico que dejó a varios trabajadores lesionados.

Por: Georgina Olson

Camioneta blanca de redillas volcada sobre su costado izquierdo en el Segundo Piso del Periférico de la CDMX, con cuerpos de emergencia laborando en el lugar.
La camioneta de redillas perdió el control debido al pavimento mojado y terminó volcada sobre su costado izquierdo, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad.Ricardo Vitela

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México para que los trabajadores de limpia “tengan acceso a servicios de salud y atenciones médicas, sobre todo después del incidente del pasado lunes, donde una volcadura de un camión con 19 personas en su batea, resultó en 16 lesionados, dos que tuvieron que atender en un hospital particular por no ser derechohabientes".

En tribuna, Torres exigió al gobierno capitalino y a la Secretaría de Obras de la CDMX, dotar de garantías a las y los trabajadores que conforman las brigadas de limpia, ante la precariedad con que desempeñan sus tareas.

Paramédicos y rescatistas brindando primeros auxilios a trabajadores de limpia lesionados dentro de la caja de una camioneta accidentada.
Paramédicos y rescatistas brindaron los primeros auxilios a trabajadores de limpia lesionados dentro de la caja de una camioneta accidentada.Ricardo Vitela

Y recordó que este sector de alrededor de seis mil personas, están contratadas bajo esquemas outsourcing o mediante programas sociales, lo cual contraviene los mandatos constitucionales al no brindarle garantías laborales.

Comentó que su propuesta consiste en que SOBSE garantice la atención médica, indemnizaciones conforme a derecho y el pago de salarios por incapacidad a las personas afectadas por el siniestro del pasado lunes.

Al lugar llegaron varias ambulancias
Al lugar llegaron varias ambulanciasFoto: SSC

Y solicitó un informe detallado sobre la atención a las personas lesionadas, su condición, seguimiento y apoyos por parte de las autoridades correspondientes. "Hemos normalizado ver estás brigadas hacinados en redilas, bateas, cajas de camiones y hasta colgados y eso no puede estar ocurriendo", comentó.

La proposición se sustenta en la imperiosa necesidad de poner fin a la vulneración de los artículos 1°, 5° y 123 constitucionales, así como a ordenamientos internacionales y locales que prohíben la contratación precaria.

 

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