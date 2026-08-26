Capturan a sujetos implicados en homicidio cometido en Venustiano Carranza

Tres hombres fueron detenidos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, a quienes les aseguraron dosis de drogas, armas y cartuchos útiles, todos ellos estarían relacionados con un homicidio cometido la tarde del martes en la colonia Jamaica, de la alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tras el homicidio se establecieron trabajos de investigación para dar con los presuntos responsables, quienes escaparon a bordo de una motocicleta.

Personal de la SSC atendió un reporte por disparos, al llegar al cruce de la avenida Morelos y la calle Sur 75 A, se entrevistaron con una mujer, quien les informó que su esposo fue agredido por una persona que viajaba a bordo de una motocicleta en la que lo acompañaban dos sujetos, sin mediar palabra, de entre sus pertenencias sacó una pistola y le disparó.

Foto: SSC

Tras realizar trabajos de inteligencia, seguimiento y monitoreo en las cámaras de videovigilancia de la zona, los efectivos notaron que, los posibles agresores abordaron un vehículo tipo taxi color blanco con rosa, ubicaron la zona de movilidad de uno de los posibles responsables en calles de la colonia Centro, donde implementaron puntos de vigilancia fijos y móviles”.

Aseguran armas y drogas

Cuando los policías patrullaban el lugar, en el cruce de las calles Miguel Alemán y Mixcalco, encontraron el vehículo involucrado, en donde viajaba uno de los presuntos responsables, por lo que ordenaron detener la marcha de la unidad.

Luego de realizar una revisión preventiva, le aseguraron 14 bolsitas de plástico con marihuana, también quedó bajo resguardo el vehículo en el que viajaba.

Foto: SSC

Casi de forma simultánea, otro grupo de agentes de la SSC patrullaban la avenida Fray Servando Teresa de Mier, en donde detectaron a un par de sujetos que intercambiaban dosis de drogas y que coincidían con las características de los posibles agresores del hombre que perdió la vida, quienes trataron de escapar al notar la presencia de la policía.

Sin embargo, los alcanzaron en la calle Xocongo, en la colonia Tránsito, donde les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron una bolsa color negro, dos armas de fuego cortas, dos cargadores abastecidos con nueve cartuchos útiles, 10 bolsitas con posible marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta en la que viajaban”.

Los policías lograron la detención de los hombres de 19, 27 y 42 años, junto con la drogas, armas, cartuchos y vehículos asegurados, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.