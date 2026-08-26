Detienen a mujer por defraudar a su amigo con 3 mdp en portafolio de inversión

Alejandra “N” fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) tras ser acusada de cometer un fraude, por más de tres millones de pesos, en contra de un hombre con el que mantenía una relación de amistad.

La captura de la presunta responsable tuvo lugar en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, por lo que se contó con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

En los trabajos realizados por la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina se establece que, el 23 de mayo del año pasado, Alejandra “N” aprovechó su amistad con la víctima, a la que conocía desde 2017 porque sus hijos iban en la misma escuela, para invitarlo a participar en un supuesto portafolio de inversión con la promesa de obtener altos rendimientos.

Obtención de recursos

Ante la promesa de los rendimientos, el hombre realizó una primera transferencia por 365 mil pesos a una cuenta de la presunta estafadora, en fechas posteriores entregó otras cantidades de dinero, la última fue el 5 de agosto de 2025.

Durante ese periodo, la imputada también le habría asegurado que era necesario realizar compras con dos tarjetas de crédito para liberar los recursos invertidos, por lo que la víctima accedió a proporcionarle los datos. Según las indagatorias, el hombre no recuperó el capital ni recibió los rendimientos prometidos”.

Por esa situación, el hombre denunció los hechos, lo que permitió al Ministerio Público realizar la investigación y conseguir la autorización judicial para tener la información bancaria necesaria.

Lo que permitió corroborar las transferencias, mientras que un dictamen pericial en contabilidad cuantificó el daño patrimonial en más de 3.2 millones de pesos.

Labores de seguimiento técnico permitieron a agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizar a Alejandra “N” en el municipio de Huixquilucan, donde la aprehendieron el 19 de agosto de 2026”.

Además, en la audiencia del 25 de agosto, cuando se presentaron las pruebas en contra de la mujer, el juez estableció la vinculación a proceso de Alejandra “N” por el delito de fraude, también se estableció la medida cautelar de prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.