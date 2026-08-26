Reforestan faldas del volcán Teuhtli en Xochimilco con 10 mil plantas

En el paraje Los Encinos, ubicado en la alcaldía Xochimilco, se plantaron 10 mil ejemplares de cosmos y dalias en una superficie de cinco hectáreas, como parte de una jornada de restauración ecológica.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó este miércoles que participaron 300 personas, entre brigadistas y productores beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar.

En el paraje Los Encinos, ubicado en las faldas del volcán Teuhtli, se trata de recuperar y fortalecer la cobertura vegetal y contribuir a la conservación del suelo.

Se plantaron 10 mil ejemplares en una superficie de cinco hectáreas, de los cuales seis mil fueron cosmos y cuatro mil dalias.

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La jornada promovió la participación de brigadistas y personas productoras en la protección y recuperación del entorno natural, indicó la Sedema.

Participación en Jornada Nacional de Reforestación

Hace dos semanas, el 10 de agosto y como parte de la Jornada Nacional de Reforestación, en la Ciudad de México se plantaron 35 mil árboles, distribuidos en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan e Iztapalapa.

El gobierno de la Ciudad de México destacó la recuperación de 300 hectáreas de suelo verde que habían sido invadidas por la mancha urbana, también se anunció que se pondrá en marcha la reforestación urbana en zonas difíciles de la Ciudad de México.

Estamos a punto de erradicar la tala ilegal de los árboles en el Bosque de Agua del sur de la Ciudad de México con el apoyo también de las fuerzas federales", afirmó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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Los nueve puntos reforestados en la capital de país se ubicaron en el Ejido de San Gregorio Atlapulco y la zona cerril de Xochimilco, donde se plantaron tres mil árboles; Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta y San Mateo Tlaltenango, en el Bosque de Agua, en Cuajimalpa.

Así como en San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, con más de cuatro mil árboles; Santo Tomás y San Miguel Ajusco, en Tlalpan, con siete mil árboles; la Sierra de Guadalupe, en Gustavo A. Madero, con mil 500 árboles y el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa.