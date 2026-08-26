Realizan la primera sesión del Consejo de Protección Civil en Coyoacán

Del 26 de noviembre de 2025 al 15 de agosto de 2026, la Alcaldía Coyoacán ha atendido un total de mil 127 emergencias, entre las que destacan agrietamientos, socavones, deslizamientos de suelo, encharcamientos e inundaciones, y ha realizado mil 579 capacitaciones en primeros auxilios y prevención de riesgos.

Con estos datos como respaldo, la demarcación llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 2026, encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de actualizar la información sobre las amenazas locales, fortalecer el Atlas de Riesgos y capacitar de forma continua tanto al personal como a la ciudadanía.

El alcalde Giovani Gutiérrez reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad de la comunidad al manifestar que “la Protección Civil es un compromiso que como gobierno debemos asumir con responsabilidad. En Coyoacán trabajamos todos los días para fortalecer la prevención y proteger el bienestar de nuestras vecinas y vecinos, porque ante un sismo, una contingencia o cualquier situación de riesgo, estar preparados puede hacer la diferencia”.

El edil concluyó reconociendo el trabajo diario del personal de la unidad y resaltó la labor coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, subrayó el valor práctico de los instrumentos de planeación. Señaló que “un Atlas de Riesgos no debe quedarse en una plataforma o en un documento técnico; tiene que convertirse en una herramienta para la toma de decisiones y, fundamentalmente, en una herramienta que llegue a la ciudadanía, porque una población informada es una población con mayores capacidades para prevenir”.

La funcionaria agregó que “en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, la mejor política pública será aquella que logre proteger una vida antes de que tengamos que lamentar su pérdida”.