Nuevo despojo: Ya habían cambiado las cerraduras en edificio de la Narvarte

Dos hombres fueron detenidos luego de que presuntamente cambiaron las cerraduras de un inmueble sin permiso de la propietaria, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Todo comenzó cuando una mujer llegó a su edificio, ubicado en la calle Uxmal, y se llevó la sorpresa de que la cerradura había sido cambiada y ella no podía entrar como normalmente lo hacía.

Ante la sospecha de un posible despojo pidió ayuda y policías de la SSC llegaron al lugar. Al revisar el inmueble encontraron a dos sujetos en el interior, quienes, de acuerdo con la autoridad, no pudieron explicar ni acreditar qué hacían ahí.

Los agentes detuvieron a los hombres, de 44 y 35 años, y durante la revisión también encontraron una mochila con diversas herramientas, que fue asegurada.

Los dos fueron llevados ante el Ministerio Público, donde se abrirá la carpeta de investigación y se determinará su situación legal.

El caso fue atendido bajo el protocolo de reacción inmediata para posibles despojos en la Ciudad de México.