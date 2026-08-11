PAN propone crear mapas digitales obligatorios ante despojos en CDMX

Ante los miles de casos de despojo en la Ciudad de México, muchos de los cuales llevan años atorados en tribunales sin que los dueños puedan recuperar su propiedad, legisladores del PAN presentaron un paquete de iniciativas entre las que destaca que se devuelva la propiedad en 72 horas.

"Proponernos crear la obligación de que se dé una audiencia judicial urgente para que en 72 horas se le regrese el predio de manera provisional al legítimo propietario" expuso el diputado local Diego Garrido quien estuvo acompañado por el diputado federal Federico Dõring.

Garrido detalló que también propondrán crear una fiscalía especializada, así como juzgados especializados en materia de despojo.

Además de la obligación de crear mapas digitales obligatorios, es decir "que haya georreferenciación en las escrituras para evitar disputas respecto de metros entre predios que luego se están dando".