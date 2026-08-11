Precios de vivienda en CDMX van en ascenso; así las zonas más destacadas

En ocho años, los costos de las viviendas en la Ciudad de México han tenido un incremento de entre 10 mil y 17 mil pesos por metro cuadrado, de acuerdo con una estimación de la plataforma Inmuebles24.

El precio promedio del costo por metro cuadrado ha tenido aumentos de poco más de 17 mil pesos en inmuebles nuevos, indicó en un comunicado.

Tabla de viviendas en CDMX Especial

Incrementos de 10 mil pesos en inmuebles en preventa y de 12 mil en el sector de las viviendas usadas.

“El precio de las viviendas en Ciudad de México es uno de los más cotizados al tratarse de la capital del país y la entidad en la que se concentra gran parte de la actividad económica, social, cultural y política”, consideró.

Las estimaciones se generaron con la base de datos de los anuncios que se suben a la plataforma de Inmuebles24 en la Ciudad de México y su zona conurbada.

Y se tomó como base una vivienda de 65 metros cuadrados con dos habitaciones.

El análisis también indica que entre las colonias con mayor diferencia de precio entre una vivienda nueva y una usada están Moctezuma Primera Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, en donde el metro cuadrado nuevo tiene un costo de 36 mil 908 pesos y el usado 19 mil 038.

Zacahuitzco, en Benito Juárez, en donde el metro cuadrado nuevo cuesta 59 mil 686 y el usado 29 mil 885.

Buenavista, en Cuauhtémoc, en donde el metro cuadrado nuevo cuesta 55 mil 286 y el usado 26 mil 972.

Y Observatorio, en Miguel Hidalgo, donde el metro cuadrado nuevo cuesta 58 mil 001 y el usado 27 mil 119.

Respecto a colonias en la Ciudad de México que apenas registran variación en el costo de metro cuadrado entre nuevo y usado, se encuentran la colonia Del Carmen, en Coyoacán, en donde el metro cuadrado nuevo cuesta 80 mil 211 y el usado 79 mil 181. Y Manzanastitla, en Cuajimalpa, en donde el metro cuadrado nuevo cuesta 43 mil 624 y el usado 42 mil 551.