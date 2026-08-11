Se desploma árbol y tira construcción en la lateral de Río Becerra; CDMX

Debido al reblandecimiento de tierra por las intensas lluvias que han caído en la Ciudad de México, un árbol de gran tamaño se desplomó y enseguida parte del enorme ramaje del mismo cayó sobre una barda y parte de un inmueble.

Desplome de inmueble Rodolfo Dorantes

En el lugar había varios trabajadores de la construcción por lo que aún no se sabe si hay personas lesionadas. Diversos equipos de emergencia y recate han llegado hasta el lugar para atender a las posibles víctimas y resguardar la zona.

Desplome de inmueble Rodolfo Dorantes

Se trata de una construcción deshabitada y vieja que está en la lateral de Río Becerra entre las calles de Minería y la calle Nebraska, en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez.

Desplome de inmueble Rodolfo Dorantes

La vialidad ha sido cerrada para que Bomberos y otros equipos de emergencia trabajen en el sitio.