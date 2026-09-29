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Trailer choca con camellón y riega diésel en Circuito

Un tráiler chocó contra el camellón de Circuito Interior en la CDMX y provocó un derrame de diésel.

Por: Jonás López

El tráiler quedó sobre el camellón de Circuito Interior
El tráiler quedó sobre el camellón de Circuito InteriorEspecial Bomberos CDMX

Un tráiler chocó con el camellón de Circuito Interior y derramó diésel sobre el pavimento, pero no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro vial ocurrió la madrugada de este martes a la altura del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos. 

El tractocamión fue retirado con ayuda de grúas y los vulcanos limpiaron unos 500 metros lineales de pavimento.

Atendimos reporte de lavado de cinta asfáltica en la colonia Primera Sección de Chapultepec, informamos que en un área de 500 metros lineales encontramos diésel derramado por un tracto camión que se impactó en un camellón. Sin lesionados”, indicaron los bomberos.

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