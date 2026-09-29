Trailer choca con camellón y riega diésel en Circuito

Un tráiler chocó con el camellón de Circuito Interior y derramó diésel sobre el pavimento, pero no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro vial ocurrió la madrugada de este martes a la altura del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

El tractocamión fue retirado con ayuda de grúas y los vulcanos limpiaron unos 500 metros lineales de pavimento.