El tráfico cuesta a cada capitalino más de 10 mil pesos al año

La congestión vehicular cuesta a cada capitalino 10 mil 721 pesos al año, de acuerdo con un estudio presentado este martes por la asociación civil Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Mucho tráfico en CDMX Especial

El estudio Costo del Tráfico 2026 indica que los habitantes de la Ciudad de México en promedio pierden 211 horas al año por la congestión.

Es decir, unos 8.7 días al año atorados en el tráfico.

“La Ciudad de México encabeza la lista con 10 mil 721 pesos per capita al año, seguida de Puerto Vallarta (9,974) y Guadalajara (8,728).

“En horas, la Ciudad de México también ocupa el primer lugar: cada persona que se traslada pierde 211 horas al año por la congestión, casi nueve días completos”, señaló el instituto.

Manejar con precaución y atento al entorno ayudará a evitar a los montachoques. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México encabeza a 44 urbes del país analizadas en estos dos rubros.

Incluso, la capital mexicana supera por mucho el promedio de las 44 ciudades analizadas que es de un costo de 5 mil 646 pesos y 111 horas perdidas por persona al año.

El estudio del Imco indica que la congestión vehicular cuesta en total a las 44 ciudades unos 203 mil 316 millones de pesos.

De los cuales, la Ciudad de México concentra el 40 por ciento de ese costo con 81.7 mil millones de pesos.

Le sigue Monterrey con 9.3 por ciento o 19 mil millones de pesos y Guadalajara con 8.6 por ciento o 17.5 millones de pesos.

Para llegar a los resultados, el Imco utilizó una metodología con bases de datos de tiempos de traslados y media de ingreso por cada ciudad.

“Este es un tema transversal, nos afecta a todos, a todas las ciudades del país y como dirían por ahí nadie hace nada”, dijo Valeria Moy, directora del Imco.

Para contrarrestar esta realidad, el Imco propuso realizar acciones piloto como aplicar cobros por congestión en zonas y horarios de alta saturación, acompañados de políticas de estacionamiento que reflejen el valor y la escasez del espacio vial.

Acelerar la modernización tecnológica y energética con sistemas digitales de control y monitoreo, información en tiempo real y mejoras en la experiencia del usuario de transporte público.

Enfocar presupuesto y subsidios a donde viajan más personas y hacia los medios de transporte que concentran el mayor número de usuarios.

Y diseñar tarifas técnicas para lograr la sostenibilidad financiera del transporte público.

Dinero perdido per capita

CDMX 10 mil 721

Puerto Vallarta 9 mil 974

Guadalajara 8 mil 727

Monterrey 8 mil 421

Tijuana 8 mil 013

Horas pérdidas per capita

CDMX 211

Oaxaca 175

Puerto Vallarta 171

Pachuca 164

Acapulco 162