Extorsionaban a abuelita en Tláhuac, amenazaban con hacerle daño a su hija

Durante casi dos meses, una abuelita vivió bajo amenazas de un hombre que decía pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Le exigía dinero y le advertía que, si no pagaba, tanto ella como su hija podrían sufrir las consecuencias.

Todo empezó el 29 de julio de 2022, cuando la mujer empezó a recibir llamadas en las que le exigían 50 mil pesos. Sin embargo, las amenazas continuaron y la cantidad fue aumentando hasta llegar a los 125 mil pesos.

Por miedo a que les hicieran daño, la víctima terminó realizando 28 depósitos bancarios a diferentes cuentas, entre julio y septiembre de ese año.

La mujer decidió denunciar lo ocurrido y así la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzó a seguir el rastro del dinero.

Tras revisar los comprobantes de los depósitos, solicitaron información bancaria y analizaron las declaraciones de la víctima. Así lograron identificar varias cuentas a las que había llegado el dinero.

Una de ellas estaba a nombre de Hugo Gabriel “N”, quien presuntamente recibió parte de los pagos realizados por la mujer.

Las autoridades consiguieron una orden de aprehensión y el pasado 11 de octubre, agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron al hombre en Tlaxcala, con apoyo de las autoridades de ese estado.

Tras su captura, fue trasladado al Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez.

El 13 de octubre, Hugo Gabriel “N” fue vinculado a proceso por extorsión agravada continuada en pandilla. Además, deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones, para las cuales el juez concedió otros dos meses.

Antes de su detención, otras cuatro personas ya habían sido vinculadas a proceso: Ana “N”, Karla “N”, Raúl “N” y Miguel “N”, quienes también aparecieron como titulares de cuentas bancarias que recibieron depósitos de la víctima.

Con Hugo Gabriel, ya son cinco los procesados por la extorsión contra la mujer, mientras la Fiscalía capitalina continúa investigando qué papel tuvo cada uno en las amenazas y en el manejo del dinero.