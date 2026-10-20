Cutzamala llega a 93.9% de llenado, entra a última etapa de temporada de lluvias

El Sistema Cutzamala entró a la etapa final de la Temporada de Lluvias 2026 en la región, ligando 19 semanas consecutivas de recuperación, para registrar 93.9 por ciento de llenado, para un total de 734.91 millones de metros cúbicos de agua disponible.

Gráfica del Sistema Cutzamala Especial

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), de la Conagua, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dio a conocer que la Presa El Bosque cuenta con 98.2 por ciento de almacenamiento, la Presa Valle de Bravo 94.7 por ciento y la Presa Villa Victoria 87.4 por ciento.

En la última semana, el Sistema Cutzamala ganó la importante cantidad de 19.12 millones de metros cúbicos de agua, a pesar de las extracciones para el consumo humano y el uso agrícola.

Se estima que al 31 de octubre, el Sistema Cutzamala alcance un llenado máximo cercano a 98 por ciento, como ocurrió el año pasado cuando reportó 97.40 por ciento de almacenamiento, logrando sus mejores números de los últimos 10 años, para superar la peor sequía de su historia registrada en 2024.

Gráfica del Sistema Cutzamala Especial

Entre el 12 y 18 de octubre, el Sistema Cutzamala bombeó 14.411 metros cúbicos por segundo al Valle de México, ligeramente por debajo de los 15 mil litros por segundo que venía enviando en semanas anteriores, quedando de la siguiente manera: 8.602 metros cúbicos por segundo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 5.809 a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).