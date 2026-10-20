Autoriza Gobierno CDMX otro cambio de uso de suelo en Benito Juárez

El Gobierno de la Ciudad de México autorizó otro cambio de uso de suelo en un predio de la alcaldía Benito Juárez.

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Spotmet) publicó una nueva resolución en la Gaceta Oficial en donde autoriza el cambio de uso de suelo para el predio Luz Saviñón 509, colonia Del Valle Norte.

Se trata de un predio de 410.40 metros cuadrados en donde se permitió la instalación de consultorios médicos en 244.50 metros cuadrados.

El cambio de uso de suelo fue solicitado por particulares por medio del artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano.

Anteriormente, el predio tenía uso de suelo con vocación habitacional.

Se autoriza el cambio de uso del suelo con fundamento en el artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para el predio ubicado en la calle Luz Saviñón número 509, colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, código postal 03103", indica la resolución firmada por el titular de Spotmet, Enrique Irazoque.

El 29 de septiembre, Spotmet publicó en la Gaceta Oficial dos resoluciones para cambios de uso de suelo.

En Cerrada Martín Mendalde 1254, colonia del Valle Sur, para la instalación de oficinas y en Sacramento 121, colonia Insurgentes San Borja, para el desarrollo de una cafetería, ambos predios en la alcaldía Benito Juárez.

El predio en la calle Cerrada Martín Mendalde 1254, colonia del Valle Sur Google maps

Y el 14 de octubre, la dependencia publicó otra resolución para el cambio de uso de suelo en el predio Aragón 269, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, para instalar un consultorio de terapia ocupacional y del habla.

Este martes, Excélsior publicó que activistas han notado que las solicitudes de modificación de uso de suelo se siguen procesando de forma tradicional bajo la Ley de Desarrollo Urbano, sin que la Spotmet pueda aplicar de manera vinculante los criterios de “tensión inmobiliaria” contemplados en el Plan Maestro creado por el mismo Gobierno capitalino.