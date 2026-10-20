La F1 en CDMX dejará más de 22 mil mdp, estima Canaco

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que la celebración del Gran Premio de la Fórmula 1 generará una derrama económica estimada de 22 mil 228 millones de pesos.

El GP de México representará la carrera 20 en la temporada de la Fórmula 1.

La competencia se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, indicó que el evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez superará por 6.5 por ciento la cifra del 2025.

La arrancada del GP de México de la F1 Cortesía GP de la Ciudad de México

Puntualizó que los principales giros comerciales que experimentarán un repunte significativo en sus ventas y operaciones serán: los hoteles, plataformas de alojamiento, restaurantes, cafeterías, bares, recintos turísticos, museos, lugares de recreación, tiendas de artesanías, servicios de taxi y plataformas de movilidad.

El líder del sector empresarial subrayó que el impacto económico de la Fórmula 1 se distribuirá de manera transversal en el mercado local.

Tan sólo por la venta de boletos se generarán unos 8 mil 420 millones de pesos.

Y la cobertura mediática y publicidad internacional aportará unos 8 millones 920 mil pesos.

Los servicios de guías de turistas, agencias de viajes y traslados obtendrán otros 4 mil 518 millones de pesos en ventas, estimó.

Los hoteles tendrán una ocupación de entre el 85 y el 95 por ciento.