Un contingente de 800 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizó este viernes hacia las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), informaron de manera conjunta la Secretaría de Gobierno (Secgob) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La manifestación partió dividida en dos contingentes: el primero desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en la colonia Doctores; el segundo, desde las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma.

Ambos grupos marcharon con destino a la sede de la Segob, en la calle Abraham González 48, alcaldía Cuauhtémoc.

Reproducir Marchan 800 trabajadores del IMSS a Gobernación para pedir mesa de diálogo

El desplazamiento de los manifestantes provocó severas afectaciones viales en arterias principales de la capital, entre las que destacan Eje Central, Paseo de la Reforma, Balderas, Bucareli y Doctor Río de la Loza.

Ante esta situación, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC implementaron cortes a la circulación en Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Morelos y Bucareli, con el fin de resguardar a los participantes y agilizar el flujo vehicular.

Personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG) atendió la protesta en el sitio mediante el diálogo preventivo. Posteriormente, las autoridades capitalinas confirmaron que las y los manifestantes serán recibidos en la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México para instalar una mesa de diálogo y atender sus demandas.