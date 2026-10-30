Crueldad animal no para: dejan gatos muertos en puerta de albergue

El albergue Pergatuzoo, un refugio dedicado al rescate de animales en situación de calle y maltrato, ubicado en la colonia Federal, alcaldía Venustiano Carranza, ha sido blanco de extorsiones y ataques.

La madrugada del jueves, un paquete que contenía una nota de advertencia, un suéter color vino y el cuerpo de una gatita muerta fue abandonado al exterior del inmueble.

Pobre gatita, se ve que también tiene días, era gatita por los colore, ya tiene días este pobrecito animalito”, comentó una encargada del albergue durante una transmisión en vivo.

Una cámara de vigilancia del albergue captó el momento en que, el 29 de octubre a las 12:24 horas, un sujeto caminó por la calle Correos y Telégrafos, se aproximó al refugio con una bolsa de papel, la cual colocó frente a unas macetas y se retiró.

Foto: Especial

De acuerdo con los encargados, este es el tercer gato asesinado que dejan en el lugar. Todos los casos han estado acompañados por mensajes firmados con las siglas “NH”. En ocasiones anteriores, las notas incluían exigencias de depósitos a un número de cuenta, bajo la leyenda “por no pagar”.

Durante una transmisión en vivo, los responsables del albergue informaron que ya presentaron tres denuncias por crueldad animal, una por cada caso y otra más por extorsión. Asimismo, señalaron que tuvieron que levantar el cuerpo de la gatita debido a que la Policía de Investigación les solicitó resguardar la cadena de custodia, grabar evidencia en video y entregar las pruebas.

Miguel, encargado del albergue, apuntó hacia el posible móvil y autor intelectual de los hechos y señaló a la fundadora de otro refugio como presunta responsable.

Esta persona se la pasa agrediendo a todas las demás personas que tienen fundaciones o rescatan personalmente ellos animalitos, esa persona se la pasa atacando a todos, dice que todos están mal menos ella, esto ya no es sano”.

Hasta el momento, los tres crímenes registrados desde junio permanecen sin avances significativos en la investigación Foto: Especial

Nosotros estamos imputando el delito de crueldad animal, no maltrato animal, porque el maltrato es algo cuando el animal todavía está vivo y simplemente ha sufrido violencia o algo, pero aquí ya es crueldad, al momento que el animal fallece”, señaló.

Los encargados detallaron que los cuerpos de los felinos anteriores fueron enterrados en las jardineras de alrededor, debido a que las autoridades no realizaron la cadena de custodia ni emitieron un dictamen sobre la causa de muerte, aunque consideran que los animales habrían fallecido por negligencia al no recibir alimento ni vacunas.

Hasta el momento, los tres crímenes registrados desde junio permanecen sin avances significativos en la investigación, por lo que los responsables del refugio exigen mayor atención de las autoridades ante las evidencias y videos disponibles.