Demócratas y republicanos se carean rumbo a elecciones intermedias

Pase lo que pase el próximo martes 3 de noviembre, durante las elecciones intermedias en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump continuará con su política de persecución de narcopoliticos en México.

Esa fue la advertencia que hizo Larry Rubin, representante del Partido Republicano, durante un debate contra Gricha Raether, por el Partido Demócrata, en la sala de Media Lab de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, organizado por alumnos de la materia Periodismo Audiovisual, dirigida por el periodista Pascal Beltrán del Río.

El presidente Trump podrá hacer todo tipo de medidas con respecto a la persecución de estos criminales, no nada más a ellos, sino a los narcopolíticos que tienen vínculos, obviamente los criminales no se manejan solos porque tienen vínculos con narcopolíticos, por lo que el mejor presidente de México es Donald Trump”, ironizó.

Lamentó también que poca gente tenga ganas de visitar Sinaloa, debido a que grupos del crimen organizado son quienes verdaderamente controlan la entidad.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

En su oportunidad, el ideólogo demócrata criticó que el mandatario norteamericano tenga una visión criminal de las drogas y no de apoyo a la rehabilitación, lo que ha contribuido a su baja popularidad.

Estados Unidos no tiene la capacidad ni siquiera de reconocer que es una crisis sanitaria y lo sigue viendo como un tema de ilegalidad, hasta que no se reconozca que es una enfermedad o problema, no se va a poder resolver, porque además están bajo el acecho del cabildeo de la industria farmacéutica en el legislativo, se les hace más fácil presionar a México para que controle la oferta”, explicó.

Agregó que la administración del presidente norteamericano ha encaminado equivocadamente a sus ciudadanos hacia un encarecimiento de la vida, por lo que muchos estadounidenses ya no tienen la capacidad económica para tener una mejor calidad de vida.

Todas las medidas que el presidente Trump ha tomado han sido inflacionarias, desde los aranceles hasta los impuestos, todo finalmente le pega al comprador final, todas las decisiones que ha tomado desde la guerra en Irán, encarecer el petróleo, gasolina, la canasta básica y todos los productos de importación, le han pegado al consumidor en el bolsillo”, subrayó Raether.

En tanto, Rubin le atribuyó esa problemática a México, tras denunciar que el campo mexicano también se encuentra sometido por los narcotraficantes.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

El nivel de extorsión que tiene el campo en México tiene un impacto directo en el bolsillo del consumidor estadounidense, porque la mayoría de los consumidores estadounidenses dependen de los productos del agro mexicano, pero como los campesinos de México tienen que pagarle al narco, esto ha elevado el costo de lo que tienen que pagar en un supermercado”, detalló.

También sugirió que tiene que haber una mayor participación de la comunidad hispana durante las elecciones, si es que se pretende que en algún momento un representante latino pudiera alcanzar la candidatura a la Presidencia.

Coincidieron en que uno de los mejor perfilados sería el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; sin embargo, dicho personaje estaría más enfocado en asuntos relacionados con Cuba, que en mantener una buena relación bilateral con nuestro país.

El debate estuvo moderado por los estudiantes Katia Nicolle Sánchez Alegría y Diego Carrasco Rueda.