Desplegarán operativo de seguridad con 400 agentes por “Mega Rodada del Terror”

La policía de la Ciudad de México implementará un operativo especial contra las llamadas "rodadas del terror", que realizan motociclistas en diferentes puntos de la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que desplegará un operativo especial de vigilancia, seguridad y vialidad con motivo de la “Mega Rodada del Terror 2026”, este 30 y 31 de octubre a lo largo de las 16 alcaldías de la capital.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los participantes de estas rodadas y evitar incidentes viales, la dependencia capitalina anunció el despliegue de 400 efectivos policiales.

La fuerza operativa estará respaldada por 80 vehículos oficiales, 240 motopatrullas y cuatro grúas de auxilio vial, concentrándose principalmente a partir de las 19:30 horas y manteniéndose activa hasta la conclusión total de las actividades programadas.

La SSC destacó la importancia de la prevención durante este evento masivo de motociclistas y exhortó a la ciudadanía y a los conductores a colaborar con el orden público y respetar las disposiciones viales vigentes.