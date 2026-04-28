¡Toma precauciones! HOY se esperan 11 manifestaciones en CDMX

Este martes 28 de abril, la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene contempladas al menos 11 manifestaciones en diversos puntos de la capital lo que podría afectar tus tempos de traslado. Aquí te dejamos todos los detalles para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional

Foto: Google maps

Hora: 10:00

Lugar: Edificio de Gobierno

Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Por el derecho al trabajo en la Ciudad de México como sujetos de derecho público y para ser incluidos en la asignación de espacios para las ferias itinerantes

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Evita el Centro, usa Eje Central, rodea por Izazaga o Fray Servando, y no entres por 20 de Noviembre ni 5 de Mayo.

Asamblea de docentes de la Universidad Autónoma de la CDMX, plantel “San Lorenzo Tezonco”

Hora: 11:30 y 17:00

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco

Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa

Demanda: Asamblea general para presentar lo arrojado en el sondeo “Expresiones de violencia y propuestas de actuación: experiencia de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco”, iniciado el año pasado, en el que se busca solucionar los conflictos que atraviesan día a día los uacemitas

No se descarta realicen brigadeo informativo en las inmediaciones del plantel.

Grupo de Acción Revolucionaria de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

Hora: 11:00

Facultad de Ingeniería en la UNAM se va a paro indefinido

Lugar: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Tianguis “¡La dignidad estudiantil no se negocia!”, espacio de organización, resistencia y comunidad en lucha, con la finalidad de exigir comedores subsidiados y alimentación digna y accesible para trabajadores y estudiantes, contra la criminalización de los espacios independientes de organización estudiantil, por becas irrestrictas, descuentos reales en transporte y materiales y por la democratización de la universidad.

No se descarta se sumen en apoyo comités estudiantes de las diferentes facultades de la UNAM y que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

COLECTIVOS FEMINISTAS

Inicia: 08:30

Lugar: Congreso de la Ciudad de México.

Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: En el Marco de la “Conmemoración del 19° Aniversario de la Despenalización del Aborto en CDMX”, realizarán una intervención artística y romperán una piñata con el objetivo de enviar un mensaje para exigir la eliminación del delito de aborto en el Código Penal para el Distrito Federal.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades; así como el apoyo de colectivas feministas a favor del aborto.

Muévete por Eje Central o República de Chile, y rodea por Eje 1 Norte.

TRABAJADORAS SEXUALES INDEPENDIENTES Y UNIDAS

Xochimilco

Hora: 12:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

Demanda: Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia y garantizar la reparación del daño, así como una sentencia en contra del presunto responsable

Organizaciones en apoyo: Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y Coalición Laboral Puteril.

CÓDIGO BARRIO

Venustiano Carranza

Hora: 09:00

Lugar: Cámara de Diputados

H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza

Demanda: Movilización “Así se mueve el barrio”, la cual busca respaldar una propuesta real para reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Usa Eduardo Molina, Circuito Interior o Viaducto.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Cuauhtémoc e Iztacalco

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente)

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas donde colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc

Actividades:

13:00 hrs. Evento político-cultural y mesa informativa en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

ESTUDIANTES ORGANIZADOS DEL CCH PLANTEL SUR

Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur

Boulevard Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán

Demanda: Sostendrán una mesa de trabajo con el director del plantel para tratar las diferentes problemáticas dentro de la escuela, como lo son: insumos para los baños, denuncias a profesores, salud mental, erradicar la violencia y abuso de poder ejercido presuntamente por parte de policías al exterior del plantel y comedores subsidiados

Organizaciones en apoyo: Tlacuachas Moradas del Sur y Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios

No se descarta realicen brigadeo informativo en las inmediaciones del plantel.

ESTUDIANTES ORGANIZADOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNAM

Hora: 14:00

Lugar: Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán

Demanda: “Porque el silencio, también es una postura”, para denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro; así como para exigir la gestión de alternativas de movilidad seguras, como rutas exclusivas de RTP y/o Trolebús, además en contra del despojo, el desplazamiento y la limpieza social previa a la “Copa Mundial de Fútbol de 2026”

Actividades:

13:00 hrs. Se reunirán en la escultura “Los Bigotes, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, de donde caminarán hacia la estación “Universidad” para realizar su mitin y metro popular

Organizaciones en apoyo: Comité Revolucionario Interuniversitario, Ollita Autogestiva de Trabajo Social y Comités Estudiantiles de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México

No se descarta realicen la liberación de torniquetes y la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

COMITÉ DE APOYO AL REFUGIO FRANCISCANO

Hora: Durante el día

Lugar: Zócalo Capitalino

Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Exigen la entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano”, A.C., a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal; así como informes médicos diarios con prueba de vida sobre el estado de salud de los animales que actualmente están resguardados en el Deportivo “Los Galeana”, el Albergue del Ajusco y en Brigada Animal

No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y activistas en defensa de los derechos de los animales; así como la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas

COMERCIANTE DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Hora: Durante el día

Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno

Diagonal 20 de Noviembre No. 185, Col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: En contra de la invasión sus espacios de venta

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