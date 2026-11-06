Invertirán 4 mil mdp para desarrollar centro de investigación científica en Tlalpan

La Ciudad de México recibirá una inversión de más de cuatro mil millones de pesos destinada a la creación de un centro de investigación clínica y biotecnología en la alcaldía Tlalpan, el cual generará más de dos mil empleos especializados para científicos y personal de salud.

Durante el anuncio, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina destacó además que la inversión pública de la capital alcanzó este año 58 mil millones de pesos, cifra que representa un alza del 55 por ciento frente a 2024, sumada a los 23 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa captados en 2025.

El nuevo complejo integrará por primera vez en el país la investigación, desarrollo tecnológico y manufactura de insumos médicos. El proyecto contempla alianzas estratégicas con el Tecnológico de Monterrey para desarrollar un centro de medicina preventiva y oncología de precisión, así como la participación activa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Foto: Marco Nájera | Excélsior

La mandataria capitalina resaltó el valor del proyecto para el modelo económico local.

Queremos que la Ciudad de México sea la punta de lanza en la construcción de la soberanía científica y tecnológica. Queremos pasar de una economía que produce servicios a una que también produce conocimiento; de una ciudad que consume tecnología a una que la crea y la desarrolla", afirmó Brugada Molina.

Asimismo, enfatizó la importancia estratégica de ubicar el centro en la zona sur de la capital para descentralizar el empleo formal.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Durante décadas, las grandes inversiones y los buenos empleos se han concentrado solo en algunas zonas. Por eso son importantes estas nuevas centralidades económicas en distintos territorios de la ciudad, especialmente en aquellos periféricos".

Finalmente, Brugada llamó a la iniciativa privada a consolidar un pacto por la reindustrialización verde.