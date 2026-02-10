Molesta a usuarios el cierre temprano de estaciones del Metro CDMX L2

El cierre temprano de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México provocó sorpresa y molestia entre los usuarios.

A partir de este lunes 9 de febrero de 2026, estas estaciones cerraron a las 22:00 horas, es decir, dos horas antes de lo habitual, afectando a cientos de usuarios. El motivo fue el inicio de obras de rehabilitación de la Línea 2 de cara al mundial de fútbol.

Cierran temprano las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México José Anotonio García

“Que no había dirección para Taxqueña, me parece terrible porque soy un estudiante y vivo lejos de mi casa y tengo que usar este Metro cada noche porque soy del vespertino”, dijo Diego Antonio, un usuario.



“Me dijeron que ya no iba a pasar el Metro, para dónde iba yo. Ya ni modo, tuve que ir en RTP solamente. Me sorprendió demasiado. Yo iba confiado en que todavía me daba tiempo y ahora resulta que pues ya no. Ya ni modo”, agregó Lucio Cruz, otro usuario.



“No nos beneficia tanto por la cantidad de usuarios que somos y por igual la hora lo que une quiere es llegar a la casa lo más rápido posible. Yo creo que, si quisieran como hacer esos mantenimientos y así, pues porque no si lo van a hacer durante la noche, entonces por qué no lo cierran más tarde”, dijo Isabel Cortés, otra usuaria.

¿Cómo serán los cierres en el Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo informó que de lunes a viernes estas estaciones cerrarán a las 22:00 horas.

Los sábados el cierre será a las 20:00 horas.

En estos días la apertura será de manera habitual, es decir, de lunes a viernes a las 05:00 y los sábados a las 06:00 horas.

Pero los domingos estas tres estaciones estarán cerradas durante todo el día.

Camiones de RTP apoyan

Para reemplazar el servicio de trenes en estas tres estaciones se implementó un esquema de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros entre Xola y Pino Suárez.

En un recorrido se observó que el primer autobús salió a las 21:45 horas de este lunes.

En este primer día de servicio de apoyo se designaron 60 autobuses.

Durante los cierres, los trenes sólo brindarán servicio en dos circuitos: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Taxqueña a Xola.

Línea 2 del Metro

La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970 y consta de 24 estaciones de las cuales 16 serán intervenidas de forma integral.

De Taxqueña a Revolución se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.

Este tramo de la Línea 2 tiene una afluencia diaria de unos 568 mil usuarios.

