Tláhuac se llena de basura

Crece la contaminación por basura en calles de la alcaldía Tláhuac, gobernada por Araceli Berenice Hernández Calderón, sin que su administración haga algo por resolverlo.

Proliferan los basureros clandestinos en todo lo que lleva Hernández Calderon en el poder local, lo cual genera fauna nociva en una zona también caracterizada por la presencia de niños y adultos mayores, que son grupos vulnerables.

Montañas de desechos

Y es que es fácil encontrar en Tláhuac plásticos, unicel, vidrio, restos de comida, y hasta bienes mostrencos (que son muebles abandonados) en grandes montañas de desechos.

Todo esto aunado al mal olor y hasta la propagación de la fauna nociva que se genera como moscas, cucarachas y roedores.

Automóviles abandonados y más

Los habitantes de Tláhuac se quejan constantemente de que cerca de estos basureros, hay presencia de automóviles inservibles y abandonados, donde también se acumulan algunos residuos.

La situación con los desechos y montones de basura va en incremento en el perímetro que encabeza Araceli Berenice Hernández, y ya ni qué decir de una posible creación de campañas para la separación de residuos en los domicilios.

*bb