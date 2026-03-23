“Lady Pepitas” debía estar en su centro de trabajo y no en CU

Cuando presuntamente discriminó a una mujer policía, “Lady Pepitas” debía estar en su centro de trabajo y no en las inmediaciones del Estadio de Ciudad Universitaria donde se desarrolló un partido de futbol.

Así lo informó este lunes la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, quien indicó que además de suspender de su cargo a la funcionaria también buscan una sanción proporcional a las presuntas faltas.

La fiscal reiteró que no se permitirán arbitrariedades o discriminaciones contra la gente.

Aseveró que se continúan las investigaciones tanto en asuntos internos como en la Fiscalía especializada en delitos de servidores públicos.

Y garantizó que no se criminalizará a la servidora pública, sino que se hará la investigación y se tomarán decisiones, dijo consultada durante su Informe Mensual.

“Estamos investigando el caso no únicamente en servidores públicos, ya que se levantó una denuncia específica sobre este caso, sino en asuntos internos, la funcionaria fue suspendida temporalmente. Estamos investigando a detalle este caso.

“Se identificó que esta funcionaria tendría que haber estado en su centro de trabajo, no lo estaba en ese día, y eso también derivó en esta suspensión temporal y decir que tampoco es que busquemos nosotros criminalizar, sin investigar antes qué es lo que está pasando. Vamos a buscar una sanción proporcional relacionada con esta posible falta y a partir de eso vamos a tomar decisiones”, dijo.

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¿Quién es Lady Pepitas?

Verónica Domínguez, identificada en redes sociales como “Lady Pepitas”, fue grabada afuera del Estadio Olímpico Universitario. Las imágenes que se hicieron virales en redes sociales muestran a la mujer en una discusión con un policía.

Durante el intercambio de palabras, la mujer le dice en tono despectivo a la policía que lo graba: "a ustedes los sacaron de vender pepitas", expresión que generó diversas reacciones en redes sociales.

La grabación, de corta duración, fue compartida inicialmente en cuentas de denuncia ciudadana y posteriormente replicada en diversas plataformas. En el material se observa a la mujer dirigiéndose al elemento de seguridad en tono confrontativo.

Debido a que Domínguez se desempeñaba como auxiliar del Ministerio Público, la Fiscalía en un inicio informó que abrió un procedimiento interno para revisar su actuación como servidora pública.

JCS