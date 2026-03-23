Destaca Bertha Alcalde avances contra homicidio y aumento de detenciones

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aumentó sus resultados en el combate al crimen y la impunidad, informó su titular, Bertha Alcalde, durante su Informe Mensual Transformación y Resultados.

Indicó que los delitos de alto impacto en la capital se redujeron en enero y febrero de 2026 en un 13 por ciento comparado con febrero de 2024.

Además, los delitos de bajo impacto también se redijeron cuatro por ciento comparando los mismos periodos.

Alcalde destacó que el delito de homicidio doloso en febrero de 2026 tuvo una reducción de 56.6 por ciento comparado con el mismo mes, pero de 2019.

También hubo más vinculaciones a proceso por este delito pues aumentó 72 por ciento.

Mientras que las órdenes de aprehensión subieron 21.1% comparando febrero de 2024 y febrero de 2026.

Alcalde afirmó que las detenciones y judicializaciones en delitos como violación, homicidio doloso y extorsión han aumentado.

La fiscal indicó que su Plan de Política Criminal tiene como objetivo abatir los delitos y la impunidad, así como transformar la institución.

Indicó que actualmente realizan inversiones de unos 122 millones de pesos para mejorar la infraestructura de inmuebles clave como el llamado búnker.

“La fiscalía para poder ver resultados necesita atender todos los casos, pero necesita también priorizar, identificar cuáles son los delitos que más afectan a la ciudadanía, identificar dónde hay áreas de oportunidad en torno a la investigación de estos delitos a la reacción y poder diseñar políticas muy concretas en relación a cada uno de estos”, dijo.