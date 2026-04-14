Tierra de nadie: Milpa Alta enfrenta deterioro en servicios, agua e inseguridad

En la alcaldía Milpa Alta que encabeza José Octavio Rivero Villaseñor, se ha deteriorado la vida de los más de 150 mil personas que viven en la demarcación, percibiendo mayor inseguridad en sus 12 pueblos originarios, carecen agua potable y de infraestructura de salud pública, de movilidad, etcétera.

Se cuestiona que la alcaldía, con sus nueve pozos, abastece de agua potable a otras demarcaciones, pero en los hogares de los milpaltenses no tienen el vital líquido.

Acusan que el alcalde cuenta con contratos de pipas de agua que la llevan a los pueblos, sin concretar acciones para dotar de drenaje y tubería para llevar el agua potable a los domicilios.

Incluso en la demarcación existen más de 300 asentamientos irregulares que ponen en riesgo al suelo de conservación de la zona, que es más del 70 por ciento de su territorio.

Tampoco la administración local gestiona poder abrir más caminos y carreteras que impulsen el desarrollo económico y turístico, ya que la mayoría de los habitantes de Milpa Alta son productores que necesitan vías para comercializar su producto, debido a que también producen mole, avena, maíz, porcinos, ovinos.

A Octavio Rivero parece no interesarle que Milpa Alta es considerada la zona rural más extensa de la Ciudad de México, enfrentando un deterioro multicausal que afecta su territorio, infraestructura y calidad de vida.

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