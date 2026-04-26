Siguió temperatura superando 30 grados en la CDMX

Las temperaturas máximas registradas en la Ciudad de México (CDMX) siguieron por arriba de los 30 grados Celsius.

En la estación ubicada en la Escuela Nacional Preparatoria 6, en Coyoacán, se alcanzaron este domingo 30.5 grados.

Mientras que, en Molino del Rey, en Miguel Hidalgo, fueron 30.2 grados.

En Martín Carrera, en Gustavo A. Madero, fueron 29.6, en la sede de Protección Civil, en Benito Juárez, 29.4 y en Legaria, en Miguel Hidalgo, y Merced, en Venustiano Carranza, 29.3

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por temperaturas elevadas para este lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Las temperaturas oscilarán entre los 30 y los 32 grados Celsius, indicó.

Recomendó usar bloqueador solar, permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros, usar gafas, sobreros o gorras y evitar comer en la vía pública porque los alimentos se descomponen con facilidad.

Reproducir

JCS