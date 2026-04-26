Detiene SSC a presunto feminicida en Xochimilco

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que probablemente agredió a golpes a su pareja sentimental quien perdió la vida, y posteriormente, el presunto responsable intentó sepultarla en un predio, en la alcaldía Xochimilco, informó la dependencia este domingo.

Los hechos sucedieron en un domicilio localizado en la calle Cerrada de Amelaco, de la colonia Zona Chinampera. Los operadores del Centro de Comando y Control Sur emitieron, a través de la frecuencia de radio, un reporte de agresiones en contra de una mujer.

Los oficiales en campo se acercaron al lugar, donde tuvieron contacto con un ciudadano de 58 años, quien les permitió la entrada y refirió que, momentos antes, al llegar a la vivienda para visitar a sus familiares, se percató que su yerno trataba de enterrar algo, y al aproximarse, confirmó que se trataba del cuerpo de su hija de 31 años”, informó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con los primeros reportes, por la noche la pareja regresó de una fiesta y antes de ingresar a la casa empezaron a discutir, posteriormente iniciaron las agresiones físicas, hasta que la mujer cayó inconsciente, por lo que trató de ocultar el cuerpo en la tierra, abundó la SSC.

Los policías detuvieron al sujeto de 31 años, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las indagatorias del caso y determinará su situación jurídica”, indicó la Policía.

fdm