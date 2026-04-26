Continúa la contingencia ambiental por ozono en CDMX y zona metropolitana

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que se mantiene la contingencia ambiental por ozono.

Agregó que la calidad del aire ha estado en la categoría de “Mala” a partir de las 12:00 horas, alcanzando a las 15:00 horas una concentración de 118 ppb, en la estación en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Las condiciones climáticas no han sido favorables para dispersar los contaminantes del aire, agregó.

“Está condición ambiental se debe a que aún persiste la influencia del sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país y en las horas anteriores ha generado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, que ha ocasionado viento débil con dirección variable, cielo mayormente despejado con radiación solar intensa sobre el Valle de México, además de que la temperatura ha alcanzado valores máximos de 30 Celsius, elementos meteorológicos que han favorecido la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo”, explicó.

La Came actualizará la información sobre la calidad del aire alrededor de las 20:00 horas.

Medidas durante Contingencias Ambientales

Doble Hoy No Circula: Suspensión de circulación de vehículos con hologramas 0, 00, 1 y 2 según terminación de placa, incluyendo foráneos, para reducir la carga vehicular.

Restricción de Actividades Industriales: Las industrias deben reducir sus emisiones entre un 30% y 40%.

Protección a la Salud: Evitar actividades físicas al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas, y no utilizar leña, carbón o aerosoles.

Alimentación: Consumir antioxidantes (frutos rojos, cítricos, nueces) para combatir el estrés oxidativo generado por la mala calidad del aire.

JCS