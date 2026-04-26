Se suspende la contingencia ambiental en la CDMX y zona metropolitana 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que se suspende la contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México (CDMX) y la zona metropolitana.

Por lo que este lunes el programa Hoy No Circula aplicará con normalidad por lo que dejarán de circular sólo los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX detalló que durante el día de hoy se presentó un incremento gradual en el contenido de humedad ambiente sobre el Valle de México, asociado a la entrada de aire húmedo desde el océano Pacífico y el Golfo de México.

El aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar incidente, limitando los procesos fotoquímicos de formación de ozono.

Estas condiciones resultaron favorables para la mejora de la calidad del aire, pues desde las 18:00 horas se registran concentraciones de ozono por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas y agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud.

“Considerando que durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo, se prevén condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica, vientos débiles y temperaturas por arriba de los 30 grados Celsius, se invita a toda la población a mantener las acciones de reducción de emisiones recomendadas para esta temporada seca-caliente”, indicó.

Entre las recomendaciones están:

Reducir el uso de los vehículos automotores y mantenerlos en buen estado.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Reducir el uso de gas doméstico en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.





Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

JCS