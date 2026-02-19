Marchas HOY jueves 19 de febrero en CDMX; aquí las alternativas viales

Este jueves 19 de febrero además de que habrá mucho calor se esperan al menos una marcha y alrededor de siete manifestaciones en diversos puntos de la capital del país, en varios horarios, aquí te dejamos las más destacadas, así como las alternativas viales para cada caso.

MARCHA de ex trabajadores de la extinta Ruta-100

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Gobernación.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

Manifestantes de la extinta ruta 100 marcharán hoy. Foto: José Antonio García

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Ante esta marcha toma Circuito Interior Viaducto Insurgentes y Periférico.

– MANIFESTACIONES –

Liberación Animal Mx.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para una perrita asesinada por una habitante de la Alcaldía Coyoacán; así mismo que no haya impunidad por el maltrato animal.

mataperros de Coyoacán

Alternativas viales

Eje Central avenida Cuauhtémoc Niños Héroes y Viaducto.

Asamblea de trabajadores en activo y jubilados de la CNTE

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas Centrales del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en Cerrada Miguel Noreña # 28 Colonia San José Insurgentes alcaldía Benito Juárez CDMX.

Manifestación de la CNTE José Antonio García

MOTIVO: Exigen la reestructura y liquidación de los créditos hipotecarios de los trabajadores, solución a los casos específicos urgentes y aplicación de un enfoque con sentido social y humanista en la instrumentación de las políticas del ISSSTE-FOVISSSTE en materia de vivienda.

Alternativa vial

Insurgentes Sur avenida Revolución Barranca del Muerto y Periférico.

Familia Pasta de Conchos

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Anti-Monumento + 65 en Reforma # 255 (A la altura de la Bolsa Mexicana de Valores) alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen verdad y justicia para los mineros que perdieron la vida, tras haber quedado sepultados en la mina pasta de conchos a causa de una explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006.

Opción vial

Circuito Interior avenida Chapultepec Río San Joaquín y Mariano Escobedo.

Colectiva Las Tonantzin

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma 50 Colonia Lomas de San Lorenzo alcaldía Iztapalapa CDMX.

Reclusorio Oriente.

Alternativas viales

Eje 6 Sur avenida Tláhuac Ermita Iztapalapa y Periférico Oriente.

HORA: 13:10 hrs.

LUGAR: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Unión # 25 Colonia Santa Marta Acatitla Alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Con motivo de la celebración de dos audiencias irán en acompañamiento a las víctimas.

Como alternativas viales puedes tomar Calzada Ignacio Zaragoza avenida Ermita Iztapalapa Eje 10 Sur y Periférico Oriente.

Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Gobernación en Abraham González # 48 Colonia Juárez Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Mitin Político Cultural a 7 años de impunidad gubernamental, exigen justicia para Samir Flores Soberanes asesinado el pasado 20 de febrero del 2019, así mismo un alto a las concesiones mineras, alto a la criminalización y respeto a la autonomía de los pueblos. Participan el Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua, Congreso Nacional Indígena y la comunidad indígena otomí residente en CDMX.

Alternativas viales

Circuito Interior avenida Chapultepec Insurgentes y Eje Central.

Libres y Combativas Mx.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 Colonia Doctores alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Acudirán en apoyo a la audiencia de víctima de feminicidio y exigen castigo conforme a la Ley para el presunto responsable.

Ve por Eje Central avenida Cuauhtémoc Niños Héroes y Viaducto.

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

HORA: Durante el día.

Manifestación hoy José Anotonio García

LUGAR: Deportivo Hermanos Galeana en Av. José Loreto Fabela # 190 Colonia San Juan de Aragón VII Sección alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

MOTIVO: En contra del traslado de los animales rescatados del Refugio Franciscano A.C.

Toma como alternativas viales Avenida Eduardo Molina, Avenida 412 Río de los Remedios y Circuito Interior.

