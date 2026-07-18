Conductor desata caos frente a la taquería El Borrego Viudo

En las inmediaciones de la taquería El Borrego Viudo, en el cruce de avenida Revolución y Viaducto Miguel Alemán, el conductor de una camioneta tipo pick-up blanca desató el pánico entre clientes, automovilistas y transeúntes.

En videos difundidos en redes sociales, se puede observar cómo el automovilista acelera de forma intempestiva, pese a la presencia de peatones y comensales que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En los videos también se aprecia a varias personas correr para ponerse a salvo, mientras otras intentan frenar la unidad; sin embargo, también se observa que algunas personas son arrolladas por la unidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se tomó conocimiento de este hecho y la fecha en la que habría ocurrido.