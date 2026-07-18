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Conductor desata caos frente a la taquería El Borrego Viudo

El conductor de una camioneta chocó con varios automóviles y con el muro de contención de una vialidad

Por: Hilda Castellanos-Lanzarin

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se tomó conocimiento de este hecho
Hasta el momento, las autoridades no han informado si se tomó conocimiento de este hechoFoto: Especial

En las inmediaciones de la taquería El Borrego Viudo, en el cruce de avenida Revolución y Viaducto Miguel Alemán, el conductor de una camioneta tipo pick-up blanca desató el pánico entre clientes, automovilistas y transeúntes.

En videos difundidos en redes sociales, se puede observar cómo el automovilista acelera de forma intempestiva, pese a la presencia de peatones y comensales que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En los videos también se aprecia a varias personas correr para ponerse a salvo, mientras otras intentan frenar la unidad; sin embargo, también se observa que algunas personas son arrolladas por la unidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se tomó conocimiento de este hecho y la fecha en la que habría ocurrido.

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