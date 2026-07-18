Capturan a dos sujetos con más de 100 dosis de marihuana en Iztapalapa y Tláhuac

En dos acciones, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres con varias dosis de marihuana, un arma de fuego y cargadores, los hechos ocurrieron en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

En el primer hecho, la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) llevaron a cabo un cateo en un inmueble de la colonia Nopalera, ya que se contaba con información sobre la venta de narcóticos.

En seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por la probable comercialización y almacenaje de aparente droga en un predio, los oficiales de la SSC llevaron a cabo trabajos de investigación de gabinete y campo, lo que les permitió ubicar el inmueble ubicado en la calle Turandot, el cual posiblemente era utilizado para actividades de narcomenudeo”.

Una de las capturas ocurrió en calles de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, en la alcaldía Iztapalapa Foto: SSC

Tras conseguir las pruebas necesarias, éstas se presentaron por un agente del Ministerio Público ante un juez para conseguir la orden de cateo, el cual se realizó sin el uso de violencia.

En el sitio fue posible detener a un hombre de 36 años de edad, al que le aseguraron 97 bolsitas de plástico con marihuana, un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles y un cargador.

Junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica, además continuará con las investigaciones del caso. Asimismo, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias”, informó la SSC.

Detención en Iztapalapa

En el otro evento, personal de la Policía Auxiliar se encargaron de capturar a un hombre que manipulaba dosis de drogas en la vía pública, al que le aseguraron 50 bolsitas con marihuana.

Los policías patrullaban calles de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, en la alcaldía Iztapalapa, cuando en el cruce de las calles 31 de Julio de 1859 y Batalla de Silao, observaron a un sujeto que manipulaba envoltorios de plástico, por lo que se acercaron para descartar alguna situación delictiva.

Foto: SSC

Asimismo, los uniformados se percataron que dicha persona al notar su presencia intentó huir del lugar, por lo que con la finalidad de descartar algún hecho delictivo, le dieron alcance metros adelante y le indicaron que, en apego al protocolo de actuación policial, le llevarían a cabo una revisión preventiva”.

Fue así como le aseguraron 50 bolsitas con marihuana, por lo que el sujeto de 31 años fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.